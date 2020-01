Star Wars Jedi: Fallen Order weet EA’s verwachtingen te overtreffen

EA is erg te spreken over de verkopen van Star Wars Jedi: Fallen Order. Er zijn namelijk ruim 8 miljoen exemplaren van de game over de toonbank gevlogen.

Dit maakte de uitgever bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Daar behandelen ze de uitgekomen en aankomende games. Daarin was Star Wars Jedi: Fallen Order een van de hoogtepunten. De game wist namelijk de verwachtingen van het bedrijf te overtreffen.

Vorig jaar had EA al voorspelt dat er ongeveer tussen de 6 en 8 miljoen exemplaren van de game te verkopen. Tijdens de presentatie liet CFO Blake Jorgensen weten dat de game aan de hoge kant van die verwachtingen zat.

Door de goede verkopen heeft EA de verwachtingen van de verkopen van de game voor dit fiscale jaar omhoog geschroefd naar 10 miljoen voor eind maart. Jorgensen noemde het een erg sterk resultaat voor een singleplayer actiegame.

Jammer genoeg werd er geen nieuwe content voor Star Wars Jedi: Fallen Order aangekondigd. Dit komt volgens de CFO vooral doordat dit soort games andere content nodig hebben dan live service games als FIFA en Apex Legends. Het succes van de game heeft er daarentegen wel voor gezorgd dat EA in de gaten heeft dat hun portfolio wel verder uit wil breiden. We zijn benieuwd of dat in de vorm gaat worden van een sequel of de game die een nieuw tijdperk moet gaan inluiden voor de franchise.