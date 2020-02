Star Wars Battlefront 2 Age of Rebellion update brengt Scariff

Star Wars Battlefront 2 keert terug naar de originele trilogie, dankzij de Age of Rebellion update.

De Age of Rebellion update brengt planeten naar de co-op modus en later naar Supremacy. Dit is vanaf de update ook de nieuwe naam voor Capital Supremacy. DICE heeft die naam gewijzigd om het bij alle trilogieën past. De content uit de originele trilogie wordt overigens ‘alleen op de grond’ uitgevochten. Dit vond het team het beste passen bij de locaties.

Een daarvan is overigens de map Scariff, uit Star Wars: Rogue One, dat ook in Star Wars Battlefront uit 2015 zat. Meer informatie over de Age of Rebellion update wordt later deze maand door de ontwikkelaar vrijgegeven.

Je hoeft overigens niet lang op nieuwe content voor de game te wachten. Aanstaande maandag verschijnen de droids BB8 en BB9-E. Deze zouden eigenlijk deze week al komen, maar dit werd door DICE uitgesteld. BB8 is een offensieve personage en BB9-E is een ondersteunende. Voor meer informatie over de update van deze week raden we je aan om de officiële site even te bekijken.