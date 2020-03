Stadia en Ubisoft kondigen nog 3 titels voor het nieuwe platform aan

Ubisoft brengt binnenkort nog 3 games naar Stadia, waaronder The Division 2 en Monopoly.

Eerder vandaag bracht Stadia trots het nieuws dat er nóg 3 Ubisoft games naar het nieuwe streaming platform komen. Het gaat om Monopoly, The Division 2 en The Crew 2. Niets tegen Monopoly en The Crew 2, maar het zijn niet de grootste games in de stal van Ubisoft. The Division 2 daarentegen is misschien wel een goede toevoeging aan de traag groeiende bibliotheek van Stadia. De game is er eentje met dagelijkse en wekelijkse missies, waardoor je onderweg gewoon verder kan spelen, als je toevallig de juiste telefoon hebt.