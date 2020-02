Square Enix gaat voorlopig geen PS5 en Xbox Series X exclusives maken

Verwacht de komende jaren vooralsnog geen exclusieve games voor next-gen consoles van Square Enix.

De uitgever geeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meer inzicht op wat we de komende tijd van hun kunnen verwachten. Daarin ontkomt Square Enix er niet aan om over de next-gen consoles te beginnen.

Tijdens de presentatie werd President Yosuke Matsuda gevraagd of de uitgever bezig is met het ontwikkelen van games voor de PS5 en Xbox Series X. Daarop liet hij weten dat ze daar zeker mee bezig zijn, maar dat deze game ook voor de huidige generatie consoles worden gemaakt. Het bedrijf weet dat de nieuwe consoles backwards compatible zijn en wil daar dus gebruik van maken. Wat betreft next-gen exclusives hoeven we de komende tijd dus niks te verwachten.

Het is geen rare zet van Square Enix, aangezien meer uitgevers bij een nieuwe generatie consoles besluiten om niet meteen all-in te gaan. Ze willen natuurlijk eerst dat de consoles verkopen voor ze besluiten er exclusieve games op te maken. Zelfs Microsoft heeft zelfs al laten weten geen exclusives voor hun eigen console te maken. We zijn benieuwd of er uitgevers zijn die wel de stap durven te zetten. Wat vinden jullie van de komst van de next-gen consoles? Laat het ons weten in de reacties!