Spelklassieker Blade Runner krijgt een remaster

Het point-and-click-spel Blade Runner uit 1997 krijgt een remaster-behandeling van Nightdive Studios en Alcon Entertainment. De naam: Blade Runner Enhanced Edition.

Blade Runner – gebaseerd op de gelijknamige film uit 1982 van Ridley Scott – kwam in 1997 uit voor de PC en werd toentertijd ontwikkeld door Westwood, meest bekend om de Command And Conquer- en Red Alert-spellen. Het spel speelt zich af in het ‘futuristische’ variant van Los Angeles in 2019. Je speelt als de detective Ray McCoy en het is jouw taak om te jagen op Replicants en Androids die een bedreiging zijn voor de maatschappij. Het originele spel is meer dan één miljoen keer verkocht, wat verrassend hoog is voor een PC-spel uit deze tijd.

Nightdive Studios is één van de twee studios die eraan werkt en staat bekend om remasters van oude klassiekers, waaronder die van System Shock en Turok: Dinosaur Hunter. Blade Runner Enhanced Edition zal worden uitgebracht voor de PC(Steam exclusive), Switch, PS4 en Xbox One.