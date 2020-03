Speel vanaf vandaag de demo van Trials of Mana

Vandaag is de demo gelanceerd van Trials of Mana op de PC, PS4 en Nintendo Switch.

Het spel wordt pas over een maand – 24 april – uitgebracht, maar om alvast een voorproefje te krijgen kan je vanaf vandaag de demo spelen. Trials of Mana is de 3D remake van Seiken Densetsu 3, de RPG het toenmalige Square die in 1995 voor de Super Famicom (de Japanse SNES) werd uitgebracht. Het is de opvolger van Secret of Mana, dat in het westen werd uitgebracht in 1993 voor de Super Nintendo, en het derde deel in de Mana-reeks, waarvan het eerste deel genaamd Mystic Quest (Final Fantasy Adventure) in 1991 werd uitgebracht voor de Game Boy.

De remake heeft compleet een grafische upgrade gekregen, voice actors, een remastered soundtrack, een nieuw hoofdstuk aan het einde van het spel, alsmede nieuwe vaardigheden en een levelingssysteem. Ga jij de demo proberen?