Wil jij griezelen in de Resident Evil 3 remake, maar ben je zó bang voor pistolen dat je niet durft te schieten? Dan hoeft dat ook niet!

Het is namelijk mogelijk om in Resident Evil 3 alle vijanden te omzeilen of uit te schakelen zonder kogels. Dit komt omdat het mes niet kapot gaat bij gebruik, wat in Resident Evil 2 wel het geval was. Zo kan zelfs de grootste pacifist nog genieten van deze bloedstollende remake!

De Resident Evil 3 remake wordt op 3 april uitgebracht voor PC, PS4 en Xbox One.