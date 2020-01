Speel nu Thronebreaker: The Witcher Tales op de Switch

De singleplayercampagne van Gwent: The Witcher Card Game is nu speelbaar op de portable console van Nintendo.

Het spel verscheen origineel in 2018 op de PC, PS4 en Xbox One. Het is een singleplayerversie van het kaartspel Gwent, waarbij ook een verhaal wordt vertaald en je rondwandelt als Geralt in een overworld. In 2017 schreef onze Niek als een preview van het spel.

Fans van het spel willen al langere tijd dat Gwent: The Witcher Card Game komt naar de Nintendo Switch. Een lange tijd leek CDPR geen gehoor hier aan te geven, maar nu de singleplayervariant nu op de console verkrijgbaar is, ontstaat er weer langzame hoop dat we binnenkort ook de multiplayerversie erop zal verschijnen.