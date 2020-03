Speel Football Manager 2020 nu gratis op Steam

Je kan Football Manager 2020 nu helemaal gratis spelen op Steam tot en met 25 maart. Het gaat om het volledige spel, met alle toeters en bellen.

Ontwikkelaar Sports Interactive en uitgever SEGA hebben dit gedaan met het oog op het lopende Coronavirus, gezien de quote in het nieuwsbericht op Steam:

“Mocht je wat meer tijd over hebben dan normaal, dan hebben we hebben we wellicht een oplossing voor die vrije uren.”

Overigens willen de bedrijven de spelers niet teveel aan COVID-19 laten herinneren. Zo zullen de digitale competities, EK’s en WK’s gewoon doorgaan, ook al zijn ze in het echte leven verschoven naar 2021:

“We zullen Football Manager 2020 niet updaten om het EK-uitstel of andere uitgestelde competities te reflecteren. We willen dat de game een toevlucht is van COVID-19, niet een herinnering eraan.”

Mocht je na de testperiode het spel willen aanschaffen (€54,99), dan kan je jouw progressie gewoon meenemen.