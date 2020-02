Speel dit weekend gratis The Division 2

Het tweede deel in de shooterreeks van Ubisoft is dit weeken gratis en voor niet uit te proberen. Een mooie kans om deze tactische, cooperatieve shooter eens te checken!

The Division 2 draait om groep soldaten die proberen Washington in toon te houden nadat een virus de boel platlegt. In deel 1 gebeurde dit in New York. Gezien er binnenkort een grote update op de planning staat zal Ubisoft hiermee nieuwe spelers willen werven. De game is daarnaast via verschillende webwinkels voor enkele tientjes al verkrjijgbaar.

Mocht je nu al vast benieuwd zijn naar de game check dan eens hoe Boyd de game in het begin heeft ervaren.