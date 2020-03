Sony verlaagt downloadsnelheid; gameplay blijft wel ‘sterk’

Sony merkt dat door het ‘coronavirus’ veel meer gebruik gemaakt wordt van de services voor de PlayStation 4. Om de gameplay ‘robuust’ te houden heeft men de maximale downloadsnelheid verlaagd.

In een bericht op het EU PlayStation Blog laat het bedrijf weten dat door de maatregel het kan zijn dat het wat langer duurt voordat jouw game, update, DLC of andere vorm van content uit de PlayStation Store is gehaald.

Doordat veel landen in (volledige) lockdown zijn en thuis zitten, is het verkeer op de digitale wegen van Sony extra druk. Om dit verkeer in goede banen te leiden, kon Sony niks anders doen dan in te grijpen.

Sony is niet het enige bedrijf dat rekening houdt met meer internetverkeer. Ook Microsoft houdt de boel in de gaten en bedrijven als YouTube en Netflix hebben de beeldkwaliteit iets omlaag geschroefd. Vinden jullie het een reële oplossing van Sony?