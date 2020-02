Sony sluit de deuren van Manchester Studio

Sony heeft de deuren van Manchester Studio gesloten. De studio was opgericht in 2015 en was bedoeld voor het ontwikkelen van AAA VR spellen.

Alhoewel ze al een paar jaar bezig waren, besloot Sony alsnog de Studio te sluiten. Manchester Studio had nog geen spellen uitgebracht op de markt. Wat dus bij iedereen een vraagteken opwekt, want niemand wist eigenlijk waar ze mee bezig waren.

Playstation VR blijft nog steeds een deel van Sony. Immers hebben ze al laten weten dat de huidige PlayStation VR-bril wordt ondersteund. De reden dat Sony de ontwikkelaar in Manchester sloot, was het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit. Wat we niet weten is of het project waar Manchester Studio mee bezig was, compleet is geschrapt of dat het is overgeplaatst naar een andere studio.

Het is nooit fijn om te horen dat een studio zijn deuren moet sluiten. Er worden veel game projecten geschrapt. Maar nog erger, de werknemers die niet worden over geplaatst, verliezen hun baan. Gelukkig is het zo dat die werknemers altijd nog werk kunnen krijgen bij andere studio`s.