Sony houdt persconferentie op CES

Sony gaat tijdens de CES in Las Vegas de toekomst bespreken in een persconferentie. Wellicht dat we daar al een glimp van de PlayStation 5 krijgen?

De CES (Consumer Electronics Show) is een beurs waarin allerlei consumentenelektronica wordt getoond. Sony bestaat natuurlijk uit meer dan alleen PlayStation, maar het zou zo maar kunnen dat er wel over de PlayStation 5 wordt gesproken. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook gewoon nieuwe camera’s, Xperia-telefoons, televisies, HiFi en audiodragers verwachten.

De persconferentie vindt op 6 januari 17:00 lokale tijd plaats. Dat is 7 januari 2020 om 2:00 onze tijd. Zodra we iets interessants horen, laten we je het uiteraard weten.