Sony onthult PlayStation 5 logo

Mocht je vannacht niet op zijn gebleven voor de CES persconferentie van Sony heb je niet echt veel gemist. Sony onthulde alleen het logo van de PlayStation 5.

Het logo van de PlayStation 5 ziet er eigenlijk precies uit zoals je zou verwachten. Daarnaast kwam CEO Jim Ryan nog op het podium om eerder bevestigde features te bespreken. Denk hierbij aan Ultra HD Blu-ray ondersteuning, 3D audio en de vernieuwde controller.

Ryan onthulde ook dat er inmiddels 106 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 over de toonbank zijn gegaan. Elke maand kent het PSN zo’n 103 miljoen maandelijks actieve gebruikers en 38,8 miljoen daarvan hebben een PlayStation Plus-abonnement.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben voor de volledige onthulling van de PlayStation 5. Zodra we iets horen laten we dit uiteraard weten.