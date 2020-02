Sony lanceert officiële PlayStation 5 website

Sony lijkt de PlayStation 5 hype aan te slingeren. Het bedrijf heeft namelijk een officiële website voor de console online geknald.

Helaas staat er nog weinig vermeld op de website voor de PlayStation 5. Niet eens een teaser voor wanneer ze de console officieel gaan onthullen. Het enig stukje tekst dat er staat, is:

We’ve begun to share some of the incredible features you can expect from PlayStation 5, but we’re not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation. Sign up below to be among the first to receive updates as we announce them, including news on the PS5 release date, PS5 price and the upcoming roster of PS5 launch games.

Er wordt al maanden gespeculeerd over een mogelijke onthulling van de console deze maand. Echter lijkt 5 februari (morgen) niet meer tot die mogelijkheden te behoren. Er wordt nu weer geroddeld over een mogelijke onthulling in maart. Echter wachten we gewoon geduldig af tot Sony iets bekendmaakt.Tot die tijd kun je hier nog even lezen wat we in ieder geval wel zeker weten over de PlayStation 5. Zodra we iets horen laten we je het uiteraard weten. Hebben jullie al zin in een nieuwe generatie console? Of wachten jullie nog liever nog even? Laat ons vooral weten hoe jij hierover denkt in de reacties!