Sony gaat morgen meer info over de PS5 geven

Nu Microsoft al flink los is gegaan met informatie over de Xbox Series X kon Sony natuurlijk niet achterblijven. Morgen gaan ze meer vertellen over de architectuur van de PS5.

Op Twitter laat het bedrijf weten morgenavond (18:00 Nederlandse tijd) meer informatie over hun next-gen console te zullen delen. Niemand minder dan Mark Cerny zal dit doen. Hij is namelijk de hoofd van de architectuur van het systeem en gaat laten zien ‘hoe de toekomst van games gevormd zal worden’.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games. Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

De timing lijkt niet helemaal uit de lucht gekomen, want gisteren knalde Microsoft even wat details over hun next-gen console op internet. Digital Foundry mocht namelijk de snelheid van de console aanschouwen, maar ook de ‘Quick Resume’ feature en de specs van de console werden onthuld.

Kortom lijkt de bal bij Sony te liggen, die hem wellicht morgen vol op de slof neemt. Sinds we het een en ander over de console in oktober hebben gehoord, is het akelig stil bij het Japanse bedrijf. Het enige wat we nog te zien kregen, was het nieuwe logo van de PS5. Morgenavond om 18:00 zullen we meer horen!