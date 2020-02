Sony bezig met AI die je helpt als je niet verder komt

Zit je soms wel eens vast in een game en zou je graag geholpen willen worden? Sony is druk bezig met een AI voor deze rol.

Tenminste, dat mogen we geloven nadat ze hier een patent voor hebben vastgelegd. Sony noemt het de In-Game Resource Surfacing Platform en is bedoelt om de speler verder te helpen in een spel. De tool leert zelf welke hulpbronnen er zijn binnen een game en kan detecteren wanneer een speler niet verder komt. De AI kijkt naar hoe ver jij bent gekomen binnen een bepaalde tijd en vergelijkt dit met andere spelers die al voorbij dit punt zijn. Zo zal de kunstmatige intelligentie jou voorwerpen of wapens aanwijzen die jou verder kunnen helpen, waarbij dit zowel in-game spullen kunnen zijn als items die je moet kopen als micro-transaction.

Wat vinden jullie hiervan: een nuttige toevoeging, of onnodige betutteling?