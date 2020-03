Skater XL komt ook naar de PS4

Skater XL is al een tijdje uit op early access, waar het inmiddels een aardig grote community heeft opgebouwd. Het spel stond eerst gepland voor de PC, Xbox One en Switch, maar daar is nu ook de PS4 aan toegevoegd.

Ontwikkelaar Easy Day Studios geeft aan hiermee een vaak gemaakt verzoek van fans in te willigen. Skater XL onderscheid zichzelf doordat spelers directe controle hebben over de voeten van de skateboarder. In eerdere skate-spellen werden trucs vooral uitgevoerd door het triggeren van animaties. Vooralsnog heeft de volledige versie van de game nog geen releasedatum.