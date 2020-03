Silent Hill en Silent Hills geruchten zijn volgens Konami niet waar

Er werd de laatste tijd gespeculeerd over een terugkeer van Silent Hills en een soft reboot voor Silent Hill, maar Konami maakt er al een eind aan.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse divisie van Konami zijn de geruchten over de twee games niet waar. Rely on Horror meldde eerder deze maand namelijk dat er twee games van Silent Hill in ontwikkeling waren en dat Sony en Konami daarvoor samenwerkten.

Aan dezelfde website laat de woordvoerder weten dat ze op de hoogte zijn van de geruchten over de game, maar dat deze niet waar zijn. Hij weet dat hij daarbij fans teleurstelt, maar zegt dat dit niet betekent dat de uitgever de serie definitief de rug toekeert.

Helaas voor ons zullen we dus nog moeten wachten tot Konami het wel aandurft om met Silent Hill(s) verder te gaan. Word ongetwijfeld vervolgd!