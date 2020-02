Shovel Knight ontwikkelaar komt met nieuws

Yacht Club Games, de ontwikkelaar van onder andere Shovel Knight komt met een presentatie.

Yacht Club Games houdt op woensdag 26 februari een presentatie over nieuwe games en aankondigingen. De ontwikkelaar achter onder andere Shovel Knight is enthousiast en heeft het in een tweet over meerdere updates. Er is nog niets bekend over de inhoud van de presentatie. Het is de tweede keer dat de ontwikkelaar een dergelijk event organiseert.

Kijk op woensdag 26 februari om 18.00 uur Nederlandse tijd naar de Yacht Club Games Presents.

You've been patient and we've been hard at work! The 2nd official Yacht Club Games Presents is dropping Wednesday, Feb. 26th at 9AM PT! https://t.co/iof83If747

Tell your friends and rev up your excitement, we've got a boatload of NEW updates and announcements coming your way! pic.twitter.com/o1TP1BTjJl

— Yacht Club Games (@YachtClubGames) February 19, 2020