Shigeru Miyamoto vindt Pokémon GO leuk

Nintendo legende Shigeru Miyamoto reageert positief op Pokémon GO.

Famitsu, het bekende Japanse gametijdschrift, mocht een groot interview afnemen met Shigeru Miyamoto. Hij is namelijk de eerste in de game industrie die de ‘Person of Cultural Merit’ award in ontvangst mocht nemen. Japan reikte de prijs vorig jaar uit aan de bekendste werknemer van Nintendo.

In het interview komt zijn gehele loopbaan ter sprake. Veel hiervan is al eens in eerdere interviews besproken. Toch komen er ook zeldzame bekentenissen naar boven, zoals zijn liefde voor Pokémon GO:

Looking back at Pokémon GO, Miyamoto wonders why he has been enjoying it much with people around him like his family and the middle-aged people nearby his house. It’s been a long while since he last enjoyed a game made by somebody else. When enjoying something made by other people, one can learn the process of how customers can understand things, which in turn should impact a developer’s approach to convey the fun factors of their games to customers.