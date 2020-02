Sony heeft de PlayStation Plus games voor maart onthuld. Abonnees kunnen volgende maand aan de slag met Sonic Forces en Shadow of the Colossus.

Shadow of the Colossus is zeker de moeite waard om te proberen. De game is een remake van de PlayStation 2-klassieker en werd door onze Boyd geroemd door de manier waarop deze game opnieuw weet te imponeren.

Sonic Forces is een game die het 25 jarig bestaan van de blauwe egel en belooft een grote adrenaline rit te worden. Beide games zullen vanaf aanstaande dinsdag verkrijgbaar zijn in de PlayStation Store. Helaas is er deze maand geen extra VR-game die ‘gratis’ wordt weggegeven. Tot dinsdag heb je nog wel de tijd om onder andere Firewall: Zero Hour op te pikken.