Shadow Man krijgt een volledige remaster

Het uit 1999 komende Shadow Man zal door Nightdive Studios worden voorzien van een remaster en volgend jaar uitkomen.

Het origineel werd gemaakt door Acclaim en is gebaseerd op Valiant’s Shadowman comics. Shadow Man verscheen op de PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast en pc.

Nightdive Studios kennen we van meer remasters. Zij zijn ook verantwoordelijk voor System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood en Forsaken Remastered.

De ontwikkelaar heeft al wat details van de remaster vrijgegeven:

4K widescreen display

Dynamic shadow mapping

Dynamic per-pixel lighting

Antialiasing, and other post-process effects

Higher density of particle effects

Refined art, audio, and assets

Refined gameplay experience

Reintroduction of missing content cut from the original game

Xbox, PS4, Controller Pro support

HDR Rendering

Shadow Man remastered komt volgend jaar naar de pc (via GOG), PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.