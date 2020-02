Serious Sam Collection en Panzer Dragoon: Remake komen naar Stadia

Google heeft vijf nieuwe games aangekondigd voor Stadia.

Afgelopen maand liet Google weten dat er dit jaar 120 games naar Stadia komen. Dat is een serieuze sprong vergeleken met wat er op dit moment aangeboden wordt, maar er is sindsdien weinig specifieks bekend gemaakt over nieuwe releases. Google heeft echter recentelijk een handjevol titels aangekondigd die voor het einde van het jaar zullen uitkomen, waaronder de Serious Sam Collection en Panzer Dragoon: Remake.

De Serious Sam serie is begonnen op pc in het begin van de jaren 2000 en is erg een product van zijn tijd: een melige, over-de-top shooter met een overdaad aan explosies. De Collection bevat remasters van het eerste en het tweede deel van de serie, plus Serious Sam 3: BFE met al zijn DLC. Google noemde geen release datum.

Panzer Dragoon is een ‘on-rails’ shooter (soort Star Fox met draken) die oorspronkelijk uitkwam op de Sega Saturn in 1995. De remake heeft verbeterde graphics en besturing die ‘horen bij het niveau van games van vandaag de dag’. Het komt in het vierde kwartaal van dit jaar uit op pc en Nintendo Switch, dus het zal waarschijnlijk rond dezelfde tijd uitkomen op Stadia.

De volgende drie indie games komen eerst exclusief uit op Stadia:

Lost Worlds: Beyond the Page, een verhaal gedreven atmosferische puzzel game die zich afspeelt in het dagboek van een meisje. Het verhaal komt van Rhianna Pratchett (Overlord, Tomb Raider, Mirror’s Edge) en spelers zullen puzzels moeten oplossen en platform segmenten moeten overbruggen.

Dan is er nog 3D toren bouwer Stacks on Stacks (on Stacks). Hierin speel je als Rockit die haar ‘psychische helm moet gebruiken om de kleurrijke bakstenen op te ruimen die op haar krankzinnige wereld vallen.’ Terwijl je torens bouwt gebruik je onder andere kunstwerken, magneten en aquariums en bescherm je de toren tegen spoken, een draak en andere gevaren.

En als laatste is er de al eerder aangekondigde Spitlings, een actie arcade game voor maximaal 4 spelers. De ontwikkelaar noemt het een ‘moderne interpretatie van de hardcore klassiekers’. Hierin bestuur je een Spitling, wat een rechthoekig wezentje met een gebit is dat spuugt om aan te vallen of om te kunnen springen. Als één speler van je team faalt zal je opnieuw moeten beginnen.

Word jij enthousiast van deze aankondiging? Laat het ons weten in de reacties!