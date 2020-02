Season 2 Call of Duty Modern Warfare details gelekt

Blijkbaar was er iemand bij Activision iets te enthousiast en publiceerde per ongeluk details van Season 2 van Call of Duty Modern Warfare.

De informatie werd op de officiële website gezet, maar al snel weer verwijderd. Gelukkig wist Charlie Intel de informatie in te zien voordat dat gebeurde.

Season 2 van Call of Duty Modern Warfare introduceert, zoals geteased werd, operator Ghost en de Modern Warfare 2map Rust.

Daarnaast kunnen spelers twee nieuwe wapens ontgrendelen, namelijk de LMG GRAU 5.56 en de langeafstandswapen SMG Stryker 45.

Ook komt er een nieuwe Battle Pass, die voor 1000 CP te ontgrendelen is. Voor 2400 CP koop je de Battle Pass bundel. Deze geeft spelers de kans om 80 items te ontgrendelen, variërend van XP tokens tot horloges.

Season 2 zal naar verwachting op 11 februari online gaan. Tot die tijd kun je nog mooi gebruik maken van de lange driedubbele dubbel XP weekend.