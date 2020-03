Sea of Thieves update ‘Heart of Fire’

Sea of Thieves verscheen twee jaar geleden, maar krijgt nog maandelijks nieuwe updates. Voor maart staat de update ‘Heart of Fire’ in de planning.

In de bovenstaande trailer bespreekt game director Joe Nate wat er allemaal aan de game toegevoegd wordt met de update. ‘Hearts of Fire’ is vervolgt het verhaal van de Tall Tale of The Seabound Soul. Spelers zullen verhaalgedreven quests kunnen spelen, die ze onder andere naar Shipwreck Bay moeten om Sir Arthur Pendragon te ontmoeten.

Daarnaast zullen er allerlei nieuwe items te ontgrendelen zijn, waaronder een zwaard in de vorm van een banaan. Check vooral de video voor meer informatie. De update voor Sea of Thieves zal komende week online gaan.