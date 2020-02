Sea of Thieves update ‘Crews of Rage’ introduceert boze kisten

Het is geen grapje, want de dozen uit de Crews of Rage update voor Sea of Thieves staan letterlijk op springen. Kun jij een manier bedenken om ze te sussen?

De nieuwe update voor Sea of Thieves laat je op schatten jagen, maar niet zomaar schatten! De kisten zijn namelijk licht ontvlambaar en kunnen iedere moment ontploffen. Daarnaast kunnen spelers weer een hoop beloningen verdienen en nieuwe cosmetische items kopen op de zwarte markt.

Uiteraard voegt de update ook wat toe aan het verhaal, want de Skeleton Lord zal terugkeren. Spelers zullen naar Molten Sands Fortress gaan om daar de strijd met Ashen Skeletons, Guardians en Key Holders aan te gaan. Daarnaast zullen zij dus ook met de kwaadaardige kisten worden geconfronteerd en een ‘Pirate Appearance Potion’ drinken.