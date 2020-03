Rare viert het twee jarig bestaan van Sea of Thieves met een gratis weekend voor Xbox Live-abonnees en leuke in-game goodies.

Xbox Live-abonnees kunnen tot 23 maart de game gratis uittesten en als je tussen nu en 27 maart speelt krijg je de ‘X Marks the Spot’ Eye of Reach. Dit wapen zal meteen aan je inventory worden toegevoegd, nadat je de game inlogt.

Ook voor degene die de game middels Xbox Game Pass Ultimate spelen, is er iets leuks verkrijgbaar. Zij krijgen namelijk een op Ori geïnspireerde skin voor hun schip. Deze is overigens ook alleen voor hen te verkrijgen.

Daarnaast kun je alle ‘geweldige momenten van de afgelopen twee jaar opnieuw beleven’, aangezien de cosmetische items die voorheen bij tijdelijke events verschenen nu weer te scoren zijn.

Tot slot is er tot 30 maart de mogelijkheid om op Bleeding Edge geïnspireerde cosmetische items voor je schip te verdienen. In die week zul je drie uitdagingen moeten voltooien om een zeil, vlag en romp designs voor je schip vrij te spelen.

Sea of Thieves is in de twee jaar na lancering een erg uitgebreide game geworden en is zekere een game om een keer de kans te geven. Onlangs werd nog de ‘Heart of Fire’ update uitgebracht, die weer een nieuw verhaallijn aan de game toevoegde.