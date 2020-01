Sea of Thieves door meer dan 10 miljoen spelers gespeeld

Sea of Thieves heeft een mijlpaal bereikt. De online open wereld piratengame heeft sinds de lancering 10 miljoen spelers mogen verwelkomen.

Dit aantal is overigens wel een combinatie van spelers die de game voor de pc of Xbox One kochten of speelden via Xbox Game Pass. De game verscheen op 20 maart 2018 en werd niet meteen erg goed ontvangen. Het is een game die steeds uitgebreider werd door maandelijkse updates van Rare.

Naast het nieuwtje over het spelersaantal heeft Rare ook laten weten dat de januari-update van de game eraan komt. Op 15 januari kunnen spelers aan de slag met de ‘Legends of the Sea’.

Als je tusssen 15 en 22 januari inlogt, kun je ook een exclusieve zeil voor je schip en een emote ontgrendelen.