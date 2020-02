Scoor tot 2 GTA$ miljoen in GTA Online

Om alle GTA Online-spelers te bedanken voor het helpen om wederom een record brekend vakantieseizoen te behalen, houdt Rockstar de grootste GTA$ giveaway tot nu toe.

Speel deze week tussen 30 januari en 5 februari om GTA$1,000,000 te verdienen, en kom volgende week tussen 6 en 12 februari terug voor nog eens GTA$1,000,000,000. Extra cash wordt binnen 72 uur na spelen op je Maze Bank-account gestort. Speel elke week, en verdien in totaal GTA$2,000,000.

Albany V-STR sportwagen

Met een kaaklijn zo sterk, en lijf en leden zo suave is het niet gek dat de V-STR zijn bestuurders knikkende knieën bezorgd. Met sport-tuned veringen, en een heel cavalerieregiment aan paardenkracht voegt Albany’s tijdloze American gentleman ware klasse toe aan je ritje.

De Albany V-STR-sportwagen is nu beschikbaar bij Legendary Motorsport.

Dubbele beloningen

Bel een vriendje op, en werk samen in een gewapend voertuig, waarbij je om de beurt rijdt en de wapens bemand om je concurrentie te slim af te zijn – Target Assault Races betalen de hele week dubbel uit.

Je kunt ook een met een parachute een killzone betreden, gevuld met wapens en gepantserde voertuigen voor een spetterend ronde Motor Wars, die deze week ook 2x GTA$ & RP uitbetaalt.

Wellicht heb je liever iets futuristischer. In dat geval raden we je aan om op de Nagasaki Shotero te gaan zitten en tegenstanders af te snijden met je neon trail in Deadline, welke ook tot 5 februari twee keer de GTA$ en RP oplevert.

Mochtje nog steeds op zoek zijn naar manieren om niet helemaal eerlijk aan je geld te komen, trek een pak aan, aangezien VIP/CEO Work en Challenges deze week ook dubbel uitbetalen.

Pegassi Opressor in de Lucky Wheel

Kom langs bij de lobby van het Diamond Casino & resort en draai aan de Lucky Wheel om cash, RP, kleding en meer te winnen. De hoofdprijs van deze week is de Pegassi Oppressor, een snelheidsduivel’s idee van een motor die is uitgerust met boosters, vleugels en weinig veiligheidsmaatregelen.

Kortingen

Wie zegt dat een t-shirt geen kunstwerk kan zijn? Net als alle goede kunst, zou het voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Daarom maakt het nieuwste ‘it-merk’ van Los Santos, Yellow Dog with Cone, hun shirts, kettingen en loafers beschikbaar voor alle spelers.

Niet iedereen kan rekenen op een trustfonds of een mysterieus forfait dat op zijn rekening is gestort. Voor degene die hun zinnen zetten op oorlogvoering met bewapende voertuigen terwijl ze rekening houden met hun budget, zijn er een hoop kortingen om deze week van te profiteren, met 40% korting op:

Weaponized Vehicle Workshops

Imponte Ruiner 2000

Declasse Scramjet

Nagasaki Shotaro

BF Ramp Buggy

HVY Menacer

HVY Nightshark

BF Dune FAV

Declasse Weaponized Tampa

Vom Feuer Anti-Aircraft Trailer

Karin Technical Aqua

Karin Technical Custom

HVY Insurgent Pick-Up

HVY Insurgent Pick-Up Custom

Bravado Half-Track

Extraatjes Twitch Prime-leden

Als je een Twitch Prime-lid bent die zijn of haar account heeft gekoppeld aan de Rockstar Games Social Club, en je je benefits hebt geclaimd, kun je de Pixel Pete’s Arcade property in Paleto Bay gratis verkrijgen tegen een volledige terugbetaling binnen 72 uur na aankoop. Naast de gratis Arcade, krijgen gekoppelde Twitch Prime-leden een dikke 80% korting op de prijs van de Buckingham Pyro en Rhino Tank, en een extra 10% korting op alle bovengenoemde kortingen. Om toegang tot toekomstige benefits te verzekeren, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan.

Houd de komende week meer details over toekomstig GTA Online-updates in de gaten, en ga naar de Social Club Events-pagina voor alle nieuwste special events, bonussen en kortingen.