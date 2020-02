Schaarste in componenten zorgt voor $450 kosten voor PlayStation 5

Sony heeft een reden voor het nog niet bekendmaken van het prijskaartje van de PlayStation 5. Niet de concurrentie, maar het gebrek aan componenten zorgen ervoor dat de prijs van de console omhoog moet.

Volgens een bericht van Bloomberg zijn de technische componenten die in de PlayStation 5 zitten erg schaars en daardoor duurder per stuk om aan te schaffen.

Zo zou Sony erg veel moeite hebben om aan DRAM en NAND flashgeheugen te komen. Door de keuze om voor een NVME SSD te gaan zou de platformhouder de concurrentie met smartphonebedrijven aangaan, die ook dezelfde componenten gebruiken.

Bloomberg meldt dat die bedrijven meer van deze componenten aan het bestellen zijn voor de volgende generatie smartphones, die later dit jaar zullen verschijnen. Hierdoor wordt het nog moeilijker om eraan te komen, waardoor de prijzen ervan alleen maar zullen stijgen.

Een ander component die voor meer kosten zorgt, is de cooling voor de console. Deze zou nu ‘een paar dollar’ per stuk kosten, tegenover onder een dollar waar rekening mee gehouden werd.

De massaproductie start normaliter in de lente, maar Sony lijkt nog de kat uit de boom aan het kijken. Sommige van het bedrijf willen geen verlies lijden per verkochte console, terwijl andere het als een noodzakelijk kwaad zien. Tijdens de huidige generatie wist Sony een kleine winst van 19 dollar per verkochte PlayStation 4 te realiseren.

Het bedrijf moet nog een besluit nemen over het aantal consoles die dit jaar gefabriceerd worden. Ook dit besluit zou eigenlijk rond deze tijd gemaakt moeten worden. Volgens bronnen van Bloomberg is voor Sony het belangrijkste om de strijd met de Xbox Series X aan te kunnen en wachten ze op Microsoft om de prijs van hun console te onthullen, zodat ze daarop kunnen reageren. Dit is iets wat Sony eerder al heeft laten doorschemeren.