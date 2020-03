Samenvatting Indie World presentatie

De presentatie is inmiddels voorbij en we hebben een hoop nieuwe, toffe indiegames voorbij zien komen. We zullen ze niet allemaal bespreken, echter wel een paar die ons super interessant lijken.

Ze openen meteen sterk met een actie-avonturen game die sterk doet denken aan een mix tussen Zelda’s The Windwaker en Dark Souls: Blue Fire. Ontwikkeld door Graffiti Games en Robi Studios. De game speelt zich af in een verlaten wereld, gevuld met tegenstanders en uitdagende platform elementen. Speel ‘m (exclusief) op de Switch aankomende zomer!

Daarna krijgen we Baldo voor onze kiezen, een Japanse stijl RPG, ontwikkeld door het Italiaanse Naps Team. De game zit gevuld met uitdagen en complexe kerkers, platform puzzels en vol actie. De art stijl doet erg denken aan de klassieke RPG’s die we in het begin van het game-tijdperk hebben gezien. Maar ook Ni No Kuni lijkt er een beetje in terug te komen. Al met al lijkt dit zeker een aanrader te worden voor iedereen die wel een beetje affiniteit heeft met rollenspellen. Ook deze komt aankomende zomer exclusief naar de Switch.

Voor de sadisten onder ons is er ook goed nieuws; Kris Wilson, bedenker van de strips Cyanide and Happiness kondigt zijn avonturen game Freakpocalypse aan. De game zal in de zelfde stal als de comics zijn en een zelfde soort humor bevatten. Zoals het op de beelden lijkt zal het wat weg hebben van de South Park-games. Ook deze komt exclusief naar de Switch aankomende zomer.

Een game die mij ook enorm aansprak is The Last Campfire : een puzzel-avonturen game die zich in een fantasie wereld afspreekt. Het lijkt erop dat je als laatste van een verloren volk op zoek bent naar een manier om je versteende familie en soortgenoten te redden, middels speciale vuurtjes. De game komt aankomende zomer uit en wordt ontwikkeld door Hello Games.

Voor de overige games raad ik absoluut aan om de gehele showcase hierboven terug te kijken. Bovenstaande zijn games geweest die mij persoonlijk erg opvielen, maar dat houdt uiteraard niet in dat de rest van de getoonde games minder interessant zijn. Check het vooral en laat ons zeker weten welke jouw het aller tofst lijkt!