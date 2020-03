Sam Fisher komt volgende week naar Ghost Recon Breakpoint

Splinter Cell protagonist Sam Fisher zal aanstaande dinsdag zijn opwachting maken in Ghost Recon Breakpoint.

Dit heeft Ubisoft laten weten in een Tweet, maar verdere informatie zal nog volgen.

Sam Fisher returns in a new Ghost Recon Breakpoint adventure on March 24. Stay tuned for more intel, ghosts. pic.twitter.com/qRI9Dmugnb — Ghost Recon (@GhostRecon) March 19, 2020

De laatste keer dat Sam ten tonele kwam, was in Ghost Recon Wildlands waar hij als back-up fungeerde. De missie was een gratis uitbreiding van de game en als je hem voltooide kreeg je zijn befaamde nachtbril en een nieuwe nachtvisie filter.

Waarschijnlijk zal hij ook in Breakpoint een dergelijke optreden maken. Zodra we meer horen, laten we je het weten.