Saints Row IV: Re-Elected, de versie van de game met alle DLC, komt naar de Nintendo Switch. Uitgever Deep Silver maakte dit bekend.

Vanaf 27 maart zullen we deze versie van het spel kunnen spelen. De game kwam in 2013 uit en was de eerste uitgave onder nieuwe uitgever Deep Silver. De eerdere drie Saints Row-delen werden uitgegeven door THQ. Dat bedrijf ging echter in 2012 failliet.