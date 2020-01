Saber Interactive bezig met Switch-game

Saber Interactive heeft qua portefolio een hoop mogelijkheden. De ontwikkelaar is in ieder geval bezig met een game voor de Nintendo Switch.

Saber Interactive kennen we allemaal van games als NBA Playground en World War Z, maar ook zijn ze verantwoordelijk geweest voor een aantal ports voor de Nintendo Switch. Denk hierbij aan games als Call of Cthulhu, Vampyr en The Witcher 3 . Kortom niet de minste games om te voorzien van een port. De Spaanse ontwikkelaar heeft door al deze games hun studio kunnen laten groeien tot meer dan 120 werknemers.

In een interview met Gamereactor laat Tim Willits (CCO van het bedrijf) weten dat het maken van games voor de Switch erg bevallen is. Bovendien kunnen we nieuwe games voor de hybride console van Nintendo verwachten. Het is echter onduidelijk of de ontwikkelaar weer een port maakt of een nieuwe game. We weten dat ze bezig zijn met SnowRunner, het vervolg op MudRunner, dat naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One komt.

Zodra we iets horen over de game die Saber Interactive voor de Nintendo Switch in ontwikkeling heeft, laten we je het uiteraard weten.