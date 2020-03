S.T.A.L.K.E.R. 2 ontwikkelaar deelt screenshot

S.T.A.L.K.E.R. 2 staat al enige tijd bij fans op de verlanglijst, maar leek bijna van de radar. Toch geven de ontwikkelaars weer even een teken van leven.

Dear Stalkers, Here is your first glimpse at S.T.A.L.K.E.R. 2: pic.twitter.com/HGOixm11M7 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 23, 2020

Met de eerste screenshot van de game laat men zien dat de game nog steeds in ontwikkeling is. Op een Facebook-pagina geeft een van de ontwikkelaars te kennen dat S.T.A.L.K.E.R. 2 hun ‘meest ambitieuze game tot nu toe’ is.

De game kent een behoorlijke stroeve ontwikkeling. In 2010 deed de ontwikkelaar de eerste poging om de sequel te maken, maar een jaar later zou de studio worden gesloten. Echter kwam het team uiteindelijk toch weer bij elkaar en in 2018 werd de game opnieuw aangekondigd. Tot nu toe staat deze gepland voor 2021 en met deze eerste screenshot lijkt dat zeker mogelijk. Word ongetwijfeld snel vervolgd!