Ruim 20 minuten Baldurs Gate gameplay

Eerder deze week werden er al beelden getoond van de nieuwe Baldurs Gate, een game die zich afspeeld in het Dungeons and Dragons universum. Nu na het panel op PAX is er een lange gameplay sessie geweest.

In de gameplay video worden we meegenomen tijdens de begin momenten van het spel. Een spannende introductie toont ons een slechterik, draken en een vliegend tentakel schip. Ook zien we een aantal speelbare rassen, welke bekend zullen zijn voor Dungeons and Dragons spelers; Half-Orc, Hilltip Halfling, Half-Elf, Thiefling. Er wordt bij verteld dat dit enkel voor de alpha is en dat er later meer bij komen.

De game wordt ontwikkeld door Larian Studios, welke ervaring hebben met CRPG’s. Zo brachten zij eerder als Divinity: Original Sin/2 uit, welke veel weg hebben van Dungeons and Dragons. Veel dingen in de gameplay demo van Baldurs Gate 3 komen dan ook overeen met Divinity: Original Sin. Naar mijn idee is dit geen enkel probleem, gezien de Divinity-games fantastisch zijn uitgewerkt.