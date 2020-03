Roller Champions komt dit jaar naar pc, consoles en mobiele apparaten

Het was al enige tijd stil rondom Roller Champions, maar vandaag hebben we goed nieuws. Er is een gesloten alpha aangekondigd, net als versies voor de consoles en mobiele apparaten.

De gesloten alpha vindt plaats van 11 tot en met 23 maart en is alleen speelbaar op de pc. Deelnemers ervan kunnen aan de slag met nieuwe gameplayfuncties en in-game beloningen verdienen die je altijd behoudt.

Naast de alpha heeft Ubisoft laten weten dat de game in de planning staat om dit jaar nog uit te komen. Wanneer precies is nog niet bekend, maar de game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en mobiele apparaten.