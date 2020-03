Roller Champions bevestigd voor consoles

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat Roller Champions naast de PC ook voor consoles wordt uitgebracht.

Rocket Champions

Met Roller Champions lijkt Ubisoft de concurrentie aan te willen gaan met Rocket League. De gameplay ziet er fris uit, echter is het een free-to-play game. Daarom is het afwachten geblazen hoe Ubisoft zal omgaan met het uitbrengen van content. Tussen 11 en 23 maart wordt de game kort speelbaar gemaakt aan mensen die zich registreren.

Bekijk onderstaande tweet voor meer informatie over de game. Via deze site is het mogelijk om je in te schrijven. De game verschijnt dit jaar.