Rockstar medewerkers werken thuis door ‘coronavirus’

Rockstar Games neemt het zekere voor het onzekere en laat hun medewerkers thuiswerken. Dit uiteraard om de verspreiding van het ‘coronavirus’ te beperken.

De ontwikkelaar laat via Twitter weten dat alle medewerkers van hun diverse studios thuis mogen werken.

A message from Rockstar Games pic.twitter.com/uB4syLHROo — Rockstar Games (@RockstarGames) March 15, 2020

Rockstar is daarmee niet de enige ontwikkelaar die dergelijke ingrepen doet. Ook Microsoft en Bungie hebben hun personeel al thuis laten werken. Deze bedrijven zijn gevestigd in Seattle, waar inmiddels de noodtoestand is uitgeroepen.