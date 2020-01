Rocket League spelers kunnen aankoopbedrag spel terugvragen via Steam

MacOS- en Linuxgebruikers kunnen het aankoopbedrag van het spel nu terug krijgen. Dit heeft Psyonix bekendgemaakt op Reddit.

De optie voor een refund is naar aanleiding van het laatste nieuwsbericht, waarin de ontwikkelaar heeft aangegeven de ontwikkeling van Rocket League voor MacOS en Linux te stoppen. Dit betekent dat het spel vanaf maart niet meer online speelbaar zal zijn. Het geld kan worden teruggevraagd via het refund-systeem van Steam, of via het ticketsysteem van Valve. Normaal gesproken kan een refund alleen binnen twee weken of alleen als je minder dan twee uur speeltijd hebt, maar als je de tekst ‘Please refund my Mac/Linux version of Rocket League, Psyonix will be discontinuing support’ neerzet, zal je een refund krijgen. Mocht dit niet werken, dan kan je een ticket inschieten via Steam hierover. Overigens krijg je geld terug van het basisspel; er is nog niks gerept over de eventuele microtransactions die je hebt aangeschaft.

Eerder was nog niet veel duidelijk over de reden van het stoppen van support. Nu is het wel helder gemaakt door Psyonix; de OpenGL-renderers van MacOS en Linux draaien op DirectX9, maar de ontwikkelaar wil Rocket League overzetten naar DirectX11. Om dit op te lossen zouden ze dus het spel moeten laten draaien op een nieuwe renderer die DirectX11 aan kan, maar dit gaat Psyonix niet doen omdat maar 0,3% van de playerbase op deze Operating Systems speelt.