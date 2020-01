Vlak na de release van the Rise of Skywalker verscheen er al wat content ervan naar Star Wars Battlefront 2. Volgende week volgt meer!

De precieze details zijn nog niet bekend, maar op Twitter laat community baas Ben Walke weten wat we zoal kunnen verwachten.

The January update for Star Wars Battlefront II arrives next week. Brings with it both BB8 and BB9-E as new heroes. Ajan Kloss, Takodana and Jakku come to CS, and are joined by the MC85 and the First Order Star Destroyer.

CT & full release notes closer to the time.

— Ben Walke (@BenWalke) January 21, 2020