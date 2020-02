Review: Sigma Theory: Global Cold War + Nigeria DLC

Vernietigende krachten, de mogelijkheid om te teleporteren, de kans op oneindige energie en zelfs onsterfelijkheid; dit zijn zaken waar vrijwel elk land op de wereld van droomt. In Sigma Theory: Global War is deze droom binnen handbereik, maar er is één probleem: niemand wil delen.

De wereldmachten willen de Sigma Theory

Het jaar is 2030 en er is een nieuwe ontdekking gedaan; de Sigma Theory. Dit zal de mensheid de toekomst met gigantische sprongen vooruit laten springen. Wetenschappers staan erom te springen, terwijl wereldleiders deze kracht voor henzelf willen gebruiken. Jij als speler staat aan het hoofd van de Sigma Division, de afdeling die dit onder handen neemt. Het is aan jou om over de hele wereld kennis te vergaren, wetenschappers te overtuigen om zich bij jou aan te sluiten en om andere landen te dwarsbomen in hun ontdekking van de Sigma Theory. Ondertussen tikt er een Doomsday klok af; als deze op nul springt, dan is de wereld verdoemd.

Je begint met het kiezen van jouw naam, gender en nationaliteit. Elke nationaliteit brengt weer zijn eigen voordelen mee; de standaard nationaliteit uit het verhaallijn is USA, wat het makkelijker voor je maakt om wetenschappers te overtuigen bij jou aan te sluiten. Nigeria aan de andere kant – het land dat je bij de laatste DLC van 19 februari erbij krijgt – is daarbij immuum tegen gewapende groepen. Daarnaast kies je jouw team van vier spionnen die goed op elkaar zijn afgestemd. Zo heb je hackers, schietgrage rambo’s, of charmeurs die zich uit elke situatie kunnen praten. Voordat ze zich echter bij jou aansluiten, moet je wel de juiste keuze maken in een gesprek met ze; waarom moeten ze zich bij jouw team aansluiten? Als je hun biografie goed leest, haal je het goede antwoord eruit. Geef je het verkeerde antwoord, dan zullen ze dat potje niet bij jouw team komen. Als je eenmaal het team hebt gekozen, begint het spel.

Digitaal bordspel

Grafisch gezien is het een simpel spel, maar wel plezierig voor het oog. De kleuren en de effecten zijn zo gekozen, dat het een cyberachtige, futuristische look heeft. De spannende, met bass gevulde muziek heeft nog het meeste weg van een futuristische sound uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ieder personage in het spel heeft een unieke look, die ook past bij hun persoonlijkheid. Zie je een stoere meid, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk eentje zijn die goed is in vechten. Zie je meer een nerdachtig type, dan is het waarschijnlijk een hacker. Je zal het spel vooral kijken naar de wereldmap, de verschillende menu’s en de dialoogvensters. Het spel voelt daardoor voor het grootste deel aan als een digitaal bordspel, wat ik absoluut niet vervelend vond. Bovenin het scherm zie je de Doomsday klok, die niet op nul moet komen te staan. Neem je beslissingen in het spel die niet goed zijn voor het welzijn van de wereld (je verkoopt bijvoorbeeld jouw kennis aan terroristen), dan gaat deze klok achteruit. Ook kan je in de gaten houden hoe ver je bent met jouw ontwikkeling van de Sigma Theory en wat voor wetenschappers je nodig hebt om verdere ontwikkelingen te maken.

Het spel is verrassend complex en zal je intelligentie goed uitdagen. Je bent constant bezig om de juiste balans te zoeken tussen agressiviteit en de vrede te bewaren. Als jij met jouw spionnen teveel rommelt in landen, zullen de diplomatieke relaties naar achteren gaan. Spionnen kunnen een arrestatiebevel krijgen in dat land, of er zal totaal niet meer met jouw meegewerkt worden in diplomatische gesprekken. Aan de andere kant heb je juist de spionage activiteiten nodig om meer te weten te komen over de Sigma Theory-kennis, de locaties van de wetenschappers en om eventueel wat te kunnen opgraven over de diplomaat uit het land, zodat je dit tegen hen kan gebruiken in onderhandelingen. Een voorbeeld; na een paar mislukte pogingen van mijn spion in China, werd hij gearresteerd. Hierdoor kon ik hem niet meer gebruiken. Gelukkig was ik erachter gekomen dat de diplomaat een criminele achtergrond heeft. Ik nodigde de diplomaat uit voor een gesprek en gebruikte deze kennis, om hem ervan te overtuigen mijn spion te bevrijden. Dit is maar een voorbeeld, maar je kan dit ook gebruiken om het alert-niveau te verlagen zodat het makkelijker is in- en naar het land te reizen, of om kennis te delen over de Sigma Theory. De tegenstander zit natuurlijk ook niet stil; ze zullen spionnen naar jouw land sturen, jouw systemen hacken om de ontwikkelingen te vertragen en jouw spionnen dwarsbomen.

Exfiltreren

De enige keer dat Sigma Theory: Global Cold War afwijkt van het bordspelgevoel, is wanneer je een wetenschapper exfiltreert uit een land. Je hebt een wetenschapper omgekocht, verleidt, of omgepraat om voor jou te komen werken; top! Nu is het nog zaak om hem daar weg te krijgen. Het spel veranderd in een meerkeuzespel, waarin je een overzicht krijgt van de stad en waar jouw spion loopt. Je komt verschillende situaties tegen die het jou moeilijk gaan maken. Je moet ervoor zorgen dat je geen confrontaties krijgt met de politie en ook proberen om het alert-niveau niet te hoog te maken. Sla een agent neer, of zoek je een omweg? Steel je een bus, of ga je te voet? Spring je van een gebouw in een vuilcontainer, of zoek je een andere weg? Dit zijn allemaal keuzes die je moet maken, waarbij je ook rekening moet houden met de vaardigheden van jouw spion in actie. In het normale spel zijn vaardigheden uitermate belangrijk om keuzes te maken, maar ook in de exiltratie minigame. Heb je bijvoorbeeld de ‘master of disguise’- vaardigheid? Dan zullen keuzes die te maken hebben met omkleden en het opgaan in grote groepen het meeste in jouw voordeel vallen. Ben je een echte rambo? Dan zal jouw spion zich niet laten arresteren, maar zal tot de dood vechten. In de situatie met het stelen van de bus; een Master of Wheels zal de bus jatten, want hij is een goede chauffeur. Hierbij moet ook een afweging gemaakt op basis van twee statistieken; Intelligence en Strength. Heeft een personage meer Intelligence, dan zullen jouw keuzes meer gemaakt moeten worden richting stillere, slimmere oplossingen. Heeft jouw personage meer strength, dan wordt het vaak vechten, steken of schieten. Dat laatste klinkt als een snellere oplossing, maar is ook een stuk riskanter en zal ook de band met het betreffende land zeer verslechten.

De geluksfactor

Zoals je in mijn woordkeuze al had gezien in de vorige alinea, heeft veel van de gameplay te maken met de geluksfactor. Dingen kunnen jouw kant op vallen, maar er zijn ook momenten dat je gewoon pech hebt. Het spel doet zijn uiterste best om jouw alle informatie te geven om een weloverwogen besluit te maken, maar soms zit het je gewoon tegen. Op het allerlaatste moment kwamen er opeens agenten tevoorschijn tijdens een exiltratie en had ik geen kans om te ontsnappen, terwijl het alert-niveau zo laag was als het maar kan en ik geen brokken had gemaakt. Het kan ook zijn dat een uiterst goede spion naar een land reist en opeens gearresteerd wordt wegens een onverwachte ontwikkeling. Dit zijn wel momenten dat je vloekt naar de monitor en ook eens een klap geeft op je toetsenbord; het is soms teveel gebaseerd op dom geluk. Het is net als in X-Com 99% kans te hebben om een schot te raken en toch te missen, of een aanval met een accurary van 95 missen in Pokémon, maar dan nog erger. In Sigma Theory: Global War krijg je veel informatie om tot de beste actie te komen, maar dat wordt niet altijd beloond. Teven is het ook zo dat als je een keer pech hebt, dit zware gevolgen kan hebben. Jouw beste spion wordt vermoord – of erger gevangen genomen – en je hebt meteen een groot probleem. Overgelopen wetenschappers kunnen opeens verdwijnen of jou verraden zonder enige indicatie, wat jouw progressie compleet kan stoppen. Dit heeft mijn ervaring niet compleet verzuurd, maar het kan wel resulteren in een snelle ragequit.

Interessant en uitdagend

Al met al is Sigma Theory: Global Cold War een interessant spel wat nog het meeste weg heeft van een potje Pandemic. Met de Nigeria DLC erbij wordt niet alleen een nieuw land en nieuwe spionnen toegevoegd, maar is er ook meer balans gevonden tussen Intelligence en Strength. Het spel kan af en toe frusteren door het hoge geluksgehalte, maar gelukkig kan je het meeste naar jouw hand zetten als je slim en geduldig speelt. Ik hoop dat het Franse Mi-Clos Studio het spel goed blijft ondersteunen en met DLC blijft komen. Er is al sprake van een mobiele variant van het spel, wat ik zeer zal verwelkomen. Aanrader als je van digitale bordspellen houdt!