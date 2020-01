Respawn’s Vince Zampella aangesteld tot hoofd van DICE LA

EA wil het imago van DICE LA beter maken. De studio staat eigenlijk bekend als ondersteuning voor DICE Stockholm, maar gaat daar met Vince Zampella verandering in brengen.

De studio zal onder een andere naam krijgen en werken aan een eigen game. De studio komt overigens niet onder het Respawn of DICE label te staan, maar zal individueel onder EA gaan werken.

In een interview met de LA Times liet Vince Zampella weten van zijn nieuwe rol bij DICE LA, maar dat hij ook nog als ‘hoofdcoach’ bij Respawn zal verdergaan.

Zampella meldde het volgende over de veranderingen voor DICE LA:

“We want to give it a new image. We want people to say, ‘This is a destination you can go and make new content.’ I think they’ve kind of gotten the branding that they are the support studio for DICE Stockholm. I think rebranding is important for showing people, ‘Hey! Come work here. We’re going to do some amazing things.'”