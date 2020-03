Je leest het goed, je kan vanaf vandaag een klein voorproefje krijgen op de Resident Evil 3 Remake!

Sinds vandaag is de demo te downloaden voor Steam, de Playstation 4 en de Xbox One. Het was al eerder aangegeven dat hij gisteren zou arriveren, maar hij kan dus vanaf vandaag worden gespeeld. We zijn erg benieuwd naar de nieuwste remake in de Resident Evil-serie!