Control en Alan Wake-ontwikkelaar Remedy heeft wat informatie vrijgegeven over de projecten waar ze aan werken.

De ontwikkelaar heeft namelijk hun financiën van het afgelopen jaar gepresenteerd. Daarin zag Remedy de omzet met 57% stijgen, voornamelijk dankzij de lancering van Control.

De studio heeft de eerste uitbreiding voor de game uitgebracht, waardoor er nu ruimte is om aan meerder projecten tegelijkertijd te beginnen. Nu Control nu op de planken ligt, heeft Remedy vier projecten lopen.

Zo werkt een team aan het ontwikkelen van de twee andere uitbreidingen, die later dit jaar zullen verschijnen. Een ander team werkt aan een tweede Crossfire project, naast Crossfire X campagne, welke al klaar is.

Een derde team werkt aan een multiplayer live service game, genaamd Vanquard. Daar is intern al een speelbare versie van, maar die game wordt nog niet in 2020 uitgebracht. Opmerkelijk genoeg wordt de game ook niet gemaakt met Remedy’s eigen Northlight engine.

Tot slot is het vierde project een onaangekondigde game, die op dit moment in pre-production is gegaan. In totaal werken er 248 ontwikkelaars bij Remedy, die opgesplitst zijn onder de vier projecten. Wellicht dat dit dan toch eindelijk Alan Wake 2 is? Maar het kan zo maar iets heel anders zijn. Zodra we er iets over horen, laten we je het uiteraard weten.