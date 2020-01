Komt Red Dead Redemption 2 naar de Nintendo Switch?

Niet alleen dataminers vonden bestanden die links legden naar een Switch-versie voor Red Dead Redemption 2. Ook een Spaanse retailer heeft deze versie op hun site gezet.

Volgens het Spaanse Instant Gaming komt er dus Nintendo Switch-versie van de open wereld Western. Opvallend detail: de game lijkt op die site geen PlayStation 4-versie te hebben. Ondanks dat het logo van de Switch erbij staat vermeld, kan het zomaar eens om een foutje kunnen gaan.

Mocht dit niet het geval zijn, kunnen Switch-gebruikers dit jaar nog aan de slag met Red Dead Redemption 2. Echter vragen we je vooralsnog even de zoutpot bij de hand te nemen. Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten!