Rockstar heeft een fotomodus en extra missies (die al in de pc-versie van de game zitten) aan Red Dead Redemption 2 toegevoegd.

Naast de nieuwe early access content die met Moonshiners naar Red Dead Online komt, ontvangen PlayStation 4-spelers ook alle recente Story Mode-updates die debuteerden in Red Dead Redemption 2 voor op de PC. Dit omvat de Photo Mode- waarmee je prachtige foto’s van het grensgebied kunt vastleggen en delen met een scala aan functies, waaronder vrije camerabewegingen en de mogelijkheid om filters, stickers of tekst toe te voegen, en je foto’s rechtstreeks naar Social Club te uploaden.

Naast de Photo Mode, krijgt Red Dead Redemption op de PS4 ook nog:

• Story Mode Bounty Hunter Missions: spoor de gezochte criminelen Herman Zizendorf, Camille de Millemont en Bart Cavanaugh op

• Story Mode Gang Hideouts: Neem het op tegen de dodelijke Del Lobos-gang bij Gaptooth Breach en Solomon’s Folly

• Story Mode Treasure Maps: Landmarks of Riches en The Elemental Trail

• “To The Ends of The Earth” Story Mode Mission

• Wapens toegevoegd aan Story Mode: M1899 Pistol, Evans Repeater, High Roller Revolver en de LeMat Revolver

• Paarden toegevoegd aan Story Mode: Warped Brindle Arabian, Few Spot Appaloosa, Perlino Andalusian en Red Chestnut Arabian

• Verborgen Trinkets toegevoegd aan Story Mode: Hawk Talon, Cat Eye, Shark Tooth, Turtle Shell en Crow Beak

Xbox One-spelers kunnen ook uitkijken naar deze toevoegingen, die op 21 januari beschikbaar zullen zijn, net als de Red Dead Online early access content die eerder vandaag werd aangekondigd.