Deze week in Red Dead Online: XP Boosts bij Bounty Missies en meer

Rockstar heeft Red Dead Online weer voorzien van een update. Daarin nieuwe manieren om extra snel aan XP te komen, maar ook nieuwe kortingen en meer.

Extra XP + boost

Vigilantes die door de frontier zwerven op zoek naar een nieuwe vangst, zullen blij zijn om te horen dat alle Bounty Missions – inclusief alle tien Legendary Bounties – en Bounty Hunter Free Roam Events tot en met 24 februari 50% extra Role XP uitbetalen.

Degenen die zichzelf in een Showdown Mode willen meten aan hun mede-revolverhelden ontvangen de hele week lang een XP Boost van 50%. Werk samen met een groep hardhandige scherpschutters in de Featured Series van deze week, Gun Rush: Teams. Schiet jezelf een weg door een steeds kleiner wordend gevechtsgebied bezaaid met paarden, wapens en pantser, om als laatst in leven te blijven. Je kunt deze week ook een 50% XP Boost in Races krijgen.

Bonussen

Mocht je goed op je geld letten, de Wheeler, Rawson & Co.-Catalogus heeft een assortiment aan kortingen op bouny hunting essentials, waaronder de Bounty Hunter-varianten van de Schofield Revolver en Bolt-Action Rifle, net als 30% korting op de LeMat Revolver en Repeating Shotgun. Vergeet niet dat wanneer je targets levend inlevert, je de verdiensten kunt verhogen – krijg deze week 30% korting op de kosten van de Reinforced Lasso om te voorkomen dat gevangenen ontsnappen.

PlayStation Plus-leden ontvangen 3 Moonshiner Mash-refills en 3 Trader Resupplies – beiden helemaal gratis. Red Dead Online-spelers met een Twitch Prime-account die gekoppeld is aan hun Rockstar Social Club-account ontvangen gratis de Collector’s Bag en de Polished Copper Moonshine Still Upgrade.