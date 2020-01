Red Dead Online update voegt fotomodus toe aan Xbox One-versie

Rockstar Games heeft de pc, Xbox One en Google Stadia versies van Red Dead Online voorzien van een update. Deze voegt onder andere de fotomodus toe.

Nieuw kleding en emotes voor pc, Xbox One en Google Stadia versies

Vier nieuwe kledingstukken en vijf nieuwe emotes zijn nu beschikbaar voor Red Dead Online-spelers op de Xbox One, PC en Stadia – net als de Beaver Hollow Hideout, thuisbasis van de beruchte Murfree Brood.

Kleding:

• Salizzo Double Bandolier

• Rulfo Boots

• Starrett Hat

• Gordillo Half-Chaps

Emotes:

• Hat Flick

• Howl

• Jovial Laugh

• Subtle Wave

• You vs Me

Bonussen en meer (alle platforms)

Wil je je wapens, munitie en benodigdheden verbeteren? Er zijn kortingen van 30% op alle Weapon Barrels, Sights, Scope and Stock Upgrades (exclusief Metal Engravings), net als kortingen op alle Pamphlets van de Fence om krachtige munitie als vuurpijlen of medicijnen zoals Special Horse Reviver mee te maken.

Nieuwere spelers die Rank 10 bereiken voor 27 january ontvangen een aanbieding van 30% korting op een wapen naar keuze. Behaal Rank 20 vóór de sluitingsdatum en ontvang een aanbieding van 30% korting op een paard. Ga naar de Benefits-sectie, en maak gebruik van de doorlopende Offers en Rewards.

Voor een 50% XP Boost kun je opnieuw een bezoekje brengen aan bekende gezichten als Josiah Trelawny en Sean McGuire en starten met Free Roam Missions of ga naar Horley voor een helpende hand in A Land of Opportunities.

Twitch Prime leden extraatjes

Twitch Prime leden die hun Rockstar Social Club account hebben gekoppeld krijgen een extra 10% korting bovenop andere kortingen, net als een gratis Collector’s Bag en Polished Copper Moonshine Still. Ga naar Twitch Prime en meld je aan. PlayStation Plus-leden kunnen nog altijd de Leavitt Jacket in een exclusief kleurenschema ontvangen.

Alle spelers die hun Social Club e-mailadres hebben geverifieerd, en ergens tussen 7 – 13 januari een tweestapsverificatie hebben ingesteld voor hun accounts ontvangen via de Benefits-sectie hun aanbiedingen van 5 Gold Bars voor de Outlaw Pass No. 2, de Bounty Hunter Licence, Trader’s Butcher Table en Collector’s Bag voor items die ze nog niet in hun bezit hebben.

Foto-modus en story toevoegingen nu ook naar Xbox One.

Xbox One-spelers kunnen nu profiteren van alle Story Mode-updates die voorheen alleen beschikbaar waren in Red Dead Redemption 2 voor PlayStation, PC en Stadia. Deze bevat Photo Mode, die je de tools geeft om prachtige foto’s mee te maken in de Story Mode van Red Dead Redemption 2 en ze vervolgens te delen met Social Club.